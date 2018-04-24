НСПК анонсировала запуск сервиса Мир Pay

"Платформу предполагается вывести на рынок уже в этом году. Вывод назначен на осень этого года", — сказал он, выступая на конференции "Финтех 2018".

"У нас есть уже достаточно большое количество банков, с которыми подписана готовность участвовать в этом проекте", — добавил Бочкарев.

Первый зампред правления считает, что для развития платежной системы такой сервис необходим.

"Мы как платежная система с точки зрения платежных сервисов должны быть не хуже, часто и лучше, иначе нельзя конкурировать с другими игрокам на этом рынке. Наличие карты в телефоне важно", — указал он.