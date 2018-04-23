Страховщики предупредил о новой схеме мошенничества в системе ОМС

МОСКВА , 23 апр — РИА Новости . Новая мошенническая схема появилась в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) — мошенники предлагают гражданам вернуть деньги за неиспользованные услуги, что не предусмотрено действующим российским законодательством, сообщила пресс-служба "АльфаСтрахование"

"В области обязательного медицинского страхования появилась новая мошенническая схема: гражданам поступают звонки и письма с информацией о возможности вернуть деньги за неиспользованные услуги ОМС", — говорится в сообщении пресс-службы.

Компенсация целевых средств системы ОМС действующим законодательством не предусмотрена, а звонки или письма с предложением возврата денежных средств в системе ОМС являются незаконными, подчеркивается в сообщении.

Директор Ханты-Мансийского филиала «АльфаСтрахование-ОМС» (входит в группу «АльфаСтрахование») Максим Соловей, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что размер обещанной мошенниками суммы может доходить до 400 тысяч рублей.

"Застрахованному предлагается указать номер банковской карты для ее зачисления, после чего мошенники получают возможность снять с нее денежные средства", — уточнил Соловей.

Система ОМС — вид обязательного социального страхования, комплекс мер, которые дают право застрахованному в случае необходимости воспользоваться гарантированной бесплатной медицинской помощью. Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС являются обязательными и носят обезличенный характер. Сумма расходов на оплату медпомощи всегда эквивалентна стоимости полученного по программе ОМС лечения, а механизм оплаты предусмотрен только между страховой компанией и медицинским учреждением.