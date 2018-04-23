Россияне предлагают платить врачу за качество работы

89% жителей России получали хоть раз медицинские услуги по полису ОМС. 52% опрошенных обращались по нему в медучреждения в последний год. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Около 40% опрошенных считают, что зарплаты врачей должны зависеть от качества предоставляемых услуг, 30% россиян выразили мнение, что финансирование медицинских учреждений должно зависеть от этого показателя.

Всероссийский опрос проведен 11 апреля текущего года. В нём приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.