Куда россияне поедут отдыхать летом

В конце апреля у туроператоров (ТО) заканчивается акция раннего бронирования туров на лето, которая позволяет покупателям существенно сэкономить и купить путевки в самые востребованные отели, которые не попадают в число горящих. Скидки по раннему бронированию на популярных зарубежных направлениях составляют 20-50%, на российских — достигают 20%.

Турция нацелена на рекорд

Раннее бронирование показало, что Турция — безоговорочный лидер спроса у россиян. Количество заявок на пляжный отдых в этой стране по сравнению с прошлым годом увеличилось в несколько раз, рассказала пресс-служба ANEX Tour. Спрос на отдых в Турции уже превышает прошлогодние показатели на 100%, сообщил туроператор «Библио-Глобус».

В прошлом году в Турции отдохнули 4,5 млн россиян, а в этом году власти намерены увеличить этот показатель до 6 млн человек. «Обычно они свои обещания сдерживают, — говорит гендиректор туроператора „Дельфин“ Сергей Ромашкин . — Эти 1,5 млн отдыхающих они, скорее всего, „унесут“ с пляжей Крыма Краснодарского края ».

Испания и Туроператоры отмечают, что при выборе направлений для летнего отдыха предпочтения туристов год от года мало отличаются. В 2018 году это Турция, Греция Кипр . «Библио-Глобус» добавляет к ним еще и Черногорию , ANEX Tour — Доминикану , а «Дельфин» — Тунис

В списке заграничных предпочтений россиян курорты Греции занимают второе место после Турции, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин . «Ранние бронирования Греции в этом году на 90% опережали результаты прошлого года, уступая только Турции. Глубина бронирований достигает октября», — сообщила PR-директор Tez Tour Лариса Аханова.

Туроператоры сдерживают цены

Средняя стоимость турпакетов в целом осталась на уровне 2017 года, рассказали в пресс-службе ANEX Tour. «По раннему бронированию цены очень привлекательные, поэтому и отмечаем увеличение спроса по сравнению с прошлым годом, — отметила представитель туроператора. — Скидки по раннему бронированию достигают 50%». В «Библио-Глобусе» подсчитали, что при ранней покупке тура можно сэкономить до 30% его стоимости.

Рост курса доллара и евро заставляет многих туристов переориентироваться с европейских «евровых» направлений на долларовые — Тунис и Турцию. «Туристы очень болезненно воспринимают колебания валют в большую сторону», — говорит Сергей Ромашкин. В этой ситуации поддерживает интерес к заграничным курортам отложенный спрос: «Люди, которые привыкли отдыхать, например, в Испании, соскучились по своим любимым пляжам и копили деньги. Они возобновляют поездки, которые откладывали в последние два-три года». Кроме того, туроператоры и отели стараются удерживать цены на уровне прошлых лет с помощью спецпредложений.

По словам Сергея Ромашкина, отдых в Греции на девять дней в трехзвездном отеле при раннем бронировании обойдется на двоих в 101 тыс. рублей (перелет включен). За такой же отдых на Кипре придется заплатить 83 тыс. рублей, в Испании — 96 тыс. рублей, в Тунисе — 70 тыс. рублей, а в Турцию — 68 тыс. рублей.

Самым бюджетным направлением зарубежного отдыха останется Абхазия : 35 тыс. рублей за недельный тур на двоих с перелетом. Но тем не менее туроператоры прогнозируют снижение турпотока в республику как минимум на 5%.

Тому есть две причины: во-первых, власти региона недостаточно рекламировали Абхазию в СМИ и соцсетях как безопасный регион. Напомним, что в прошлом году турпоток в республику значительно сократился после разбойного нападения на семью россиян и взрывов на складе боеприпасов. Эти происшествия привели к гибели нескольких российских туристов.

Во-вторых, потенциальные отдыхающие опасаются, что во время проведения игр чемпионата мира по футболу в Сочи станет сложнее перейти границу между Россией и Абхазией. Так было во время Олимпийских игр в Сочи, когда пересечение границы занимало три-четыре часа вместо часа, вспоминают эксперты.

Скидки на российские курорты меньше

Если в период раннего бронирования больше половины запросов было на Турцию, на российские курорты пришлось 15–20%, говорит Ромашкин.

Причем у покупателей из Москвы интерес к российским курортам не превышал 10%, зато половина туристов из российской глубинки охотно бронировали поездки по России. Скидки при раннем бронировании достигали 15%.

Сутки проживания на российском побережье обойдутся в среднем в 2,4–2,6 тыс. рублей. В эту цену входит проживание и двухразовое питание. При поездке на российские курорты десять дней с перелетом и проживанием в трехзвездном отеле людям придется заплатить около 40 тыс. рублей. За счет раннего бронирования они могут сэкономить 3–4 тыс. рублей.

В сегменте дорогого отдыха российские отели существенно дороже турецких, говорит Ромашкин. В России отдых в пятизвездном отеле может стоить $500 в сутки, а в Турции $200. Отдых в двух— и трехзвездных отелях дешевле обойдется в РФ: на отечественных курортах ценник стартует с 2 тыс. рублей в сутки, на турецких — с 2,5 тыс. рублей. Правда, за эти деньги на курортах Анталии можно получить больше услуг. Зато россиянам, живущим недалеко от российских турзон, не нужно тратиться на перелет.

Крымский мост удешевит поездку

Уже летом многие туристы, которые планируют посетить Крым, могут проехать туда на машине по новому мосту. Завершение его строительства положительно скажется на турпотоке, возрастет количество туристов, которые добираются на полуостров на автомобиле и приобретают у туроператоров только наземное размещение, говорят эксперты. Но на продажах туроператоров этот факт скажется слабо, поскольку чаще всего они продают тур, предусматривающий авиаперевозку, считают в «Библио-Глобусе».

Проезд по мосту будет бесплатным, что позволит сэкономить примерно 2 тыс. рублей с автомашины тем 3 млн туристов, которые в прошлые годы пользовались Керченской переправой и платили за нее по 1 тыс. рублей с автомобиля в один конец, считает Ромашкин.

При этом открытие моста будет большим медийным событием, и возможно, что какая-то часть людей переберется с побережья Краснодарского края в Крым, чтобы посмотреть это «седьмое чудо света», говорит он.

Болельщики приедут в Краснодарский край

Интерес к курортам Краснодарского края будет неоднородным, считают эксперты.

В Сочи пройдет несколько матчей чемпионата мира по футболу, и это событие вызовет дополнительный интерес и российских болельщиков, и иностранных.

Туапсе, При этом Анапа Геленджик может недосчитаться туристов: некоторые из них предпочтут Сочи из-за футбольных мероприятий, другие поменяют планы и отправятся в Крым по новому мосту, прогнозируют эксперты.

Зато цены на отели в Крыму и Краснодарском крае впервые за десять лет снизятся. В этом году размещение подешевеет примерно на 6–8%, прогнозирует Ромашкин. Дело в том, что в прошлом году значительное кол-во отелей завысили цены и не могли по стоимости конкурировать с турецкими отелями. В итоге туристы «голосовали ногами», выбирая отдых в других странах. «Больше половины отелей в этом году снизили цены на 5–10, а иногда и на 15% — это как раз те, кто был не в рынке год назад», — рассказал гендиректор ТО «Дельфин».