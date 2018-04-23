Спрос на поездки из России в Британию упал на 10%

«Ожидалось, что жесткое обострение скажется на туризме, но пока снижение спроса порядка 10%, в основном за счет образовательных программ», — приводит ее слова ТАСС

По ее словам, визовая политика Великобритании не изменилась, процент отказов не увеличился.

По оценкам Ломидзе, снижение спроса на поездки в королевство сохранится на уровне 10% и в летний сезон, при этом спад спроса по туристическим услугам незначительно — лишь 1-2%.