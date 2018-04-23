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Спрос на поездки из России в Британию упал на 10%
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Спрос на поездки из России в Британию упал на 10% 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Снижение спроса на поездки россиян в Великобританию на фоне обострившийся политической обстановки составило 10%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Ожидалось, что жесткое обострение скажется на туризме, но пока снижение спроса порядка 10%, в основном за счет образовательных программ», — приводит ее слова ТАСС.
По ее словам, визовая политика Великобритании не изменилась, процент отказов не увеличился.
По оценкам Ломидзе, снижение спроса на поездки в королевство сохранится на уровне 10% и в летний сезон, при этом спад спроса по туристическим услугам незначительно — лишь 1-2%.
4 марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
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