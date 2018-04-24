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В Чувашии стали чаще покупать жилье в ипотеку
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В Чувашии стали чаще покупать жилье в ипотеку 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
За первый квартал этого года в Чувашии на 57% увеличилось число квартир, купленных в ипотеку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления росреестра республики.
С начала года было зарегистрировано около 53 тысяч прав на недвижимость. Это на 5% больше аналогичного периода 2017 года. Регистрация прав на жилые помещения увеличилась на 0,5%.
Кроме того, выросло число зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве жилья. Однако прав на земельные участки оформлено на 22% меньше, чем в прошлом году.
Фото: Евгений Поторочин
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