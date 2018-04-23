В АТОР заявили об отсутствии проблем с шенгенскими визами несмотря на политическую ситуацию

Майя Ломидзе. Российские туристы не будут испытывать проблем при получении шенгенских виз несмотря на сложную политическую ситуацию, заявила исполнительный директор ассоциации туроператоров России

«Мы можем со всей ответственностью заявлять, что никаких ограничений нет, мы не видим динамики по увеличению процента отказов. Это показывает высокую заинтересованность наших европейских партнёров в российских туристах», — сказала она.

По словам Ломидзе, политическая ситуация с Великобританией также не отразилась на визовой политике этой страны.

«Спрос на Великобританию сократился на 10%, в первую очередь за счёт образовательных программ. Визовая политика страны не изменилась, операторы оценивают спрос как достаточно высокий», — сказала глава АТОР.