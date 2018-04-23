Чайка разберется в «магии» следствия, превратившего технические кредиты в мошенничество

Фигуранты уголовного дела, связанного с громким крахом бизнес-империи известного банкира Анатолия Мотылева , обратились к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой рассудить их со следствием. Правоохранители обвиняют бывших участников банковской группы Мотылева в хищении 700 млн рублей, тогда как сами они уверяют, что деньги были получены в виде технических кредитов для улучшения отчетности перед Центробанком

Показательные кредиты

Обращение в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах уголовного дела о хищении средств многомиллионных кредитов составили адвокаты обвиняемых: гендиректора ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ) Станислава Маркеева и экс-секретарши Мотылева Ольги Ивановой . Еще ряд лиц по уголовному делу следствием до сих пор не установлен, а одного из фигурантов — сотрудника банка «Российский кредит», ликвидированного в 2015 году, Владимира Кима отпустили вскоре после задержания. Главным обвиняемым следствие называет самого Анатолия Мотылева, но он уже несколько лет находится в международном розыске и скрывается в Великобритании

По версии следствия, в 2014 году Анатолий Мотылев при помощи своей секретарши и Станислава Маркеева вывел из принадлежавшего ему М-банка 700 млн рублей, выдав их в кредит компании Маркеева. Оттуда деньги ушли в банк «Российский кредит» (крупнейший банк Мотылева) и якобы были присвоены участниками преступной группы, в которую входил еще ряд неустановленных лиц. По результатам этой финансовой операции следственные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере.

Обвиняемый Маркеева, который два года проходил по делу свидетелем, был задержан в августе 2017 года и помещен в СИЗО . Там он, как пишет »Коммерсант« , сразу начал сотрудничать со следствием и рассказал, что М-банк и «Роскредит» проводили через его компанию три кредита — на 700 млн, 800 млн и 500 млн руб. Кредиты были получены по просьбе сотрудника «Российского кредита» Владимира Кима, и передавались между М-банком и «Роскредитом» для увеличения официальных показателей финансовой деятельности банков перед ЦБ. Получатели платили по кредитам проценты, а сами средства фактически не покидали пределов финансовой империи Мотылева — то есть не похищались.

«Так, по подсчетам защиты, «Роскредит» полностью погасил займы на 800 млн и 500 млн руб. За кредит, вмененный в вину Станиславу Маркееву, тот же банк заплатил 90 млн руб. процентов, но полностью не рассчитался, так как у него и других банков, входивших в финансовую империю Анатолия Мотылева, в 2015 году ЦБ отозвал лицензии», — пишет «Ъ».

Чтобы подтвердить свою версию событий, защита обвиняемых просит включить в дело все три кредита, два из которых были погашены. Это позволит опровергнуть наличие преступного умысла хищения средств. Так как следствие этого делать не хочет, в деле предстоит разбираться Генеральной прокуратуре.