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Россияне высоко оценили способность властей обеспечить безопасность ЧМ‐2018
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Россияне высоко оценили способность властей обеспечить безопасность ЧМ‐2018 

360tv.ru 1 час назад
Большинство россиян уверены, что Россия в состоянии обеспечить безопасность участников и болельщиков в период проведения в России чемпионата мира по футболу. При этом 13% респондентов рассказали о высокой, по их мнению, вероятности терактов на спортивных объектах. Такие результаты опубликовал фонд «Общественное мнение».
90% участников опроса выражают уверенность, что Россия сможет обеспечить необходимый уровень безопасности спортсменам и болельщикам на время проведения чемпионата мира. При этом 59% думают, что на спортивных объектах либо рядом с ними могут произойти террористические акты; вероятность этого оценивают как высокую 13%, как невысокую — 46% участников опроса
— Фонд «Общественное мнение».
55% респондентов при этом полагают, что советы руководства разных стран не посещать ЧМ-2018 никак не повлияют на планы болельщиков этих государств. Однако 26% опрошенных считают, что иностранные болельщики таки могут отказаться от посещения России. 8% респондентов уверены, что значительная часть болельщиков откажется от поездки в Россию.
В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних россиян из 104 населенных пунктов России, расположенных в 53 субъектах федерации.
Болельщики и туристы привезут в Россию благодаря ЧМ-2018 до двух миллиардов долларов, считает посол России в Аргентине Виктор Коронелли. Слова дипломата привела «Газета.ru». Только в Москве иностранные болельщики снимают дорогие особняки в центре столицы и за ее пределами площадью в две тысячи квадратных метров, цена которых превышает 100 тысяч долларов (шесть миллионов рублей) в месяц.
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