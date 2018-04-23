Россияне высоко оценили способность властей обеспечить безопасность ЧМ‐2018

Большинство россиян уверены, что Россия в состоянии обеспечить безопасность участников и болельщиков в период проведения в России чемпионата мира по футболу. При этом 13% респондентов рассказали о высокой, по их мнению, вероятности терактов на спортивных объектах. Такие результаты опубликовал фонд «Общественное мнение»

90% участников опроса выражают уверенность, что Россия сможет обеспечить необходимый уровень безопасности спортсменам и болельщикам на время проведения чемпионата мира. При этом 59% думают, что на спортивных объектах либо рядом с ними могут произойти террористические акты; вероятность этого оценивают как высокую 13%, как невысокую — 46% участников опроса

— Фонд «Общественное мнение».

55% респондентов при этом полагают, что советы руководства разных стран не посещать ЧМ-2018 никак не повлияют на планы болельщиков этих государств. Однако 26% опрошенных считают, что иностранные болельщики таки могут отказаться от посещения России. 8% респондентов уверены, что значительная часть болельщиков откажется от поездки в Россию.

В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних россиян из 104 населенных пунктов России, расположенных в 53 субъектах федерации.