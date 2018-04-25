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У кого в Татарстане с 1 мая вырастет зарплата?
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У кого в Татарстане с 1 мая вырастет зарплата? 

АиФ Казань 36 минут назад
Фото: АиФ Казань
Кого в Татарстане коснется повышение МРОТ?
С 1 мая МРОТ составит 11 163 рубля и сравняется в прожиточным минимумом трудоспособного человека.
«Работодатели должны обеспечить начисление зарплаты не ниже указанного размера работникам, во-первых, полностью отработавшим норму рабочего времени, во-вторых, выполнившим нормы труда не ниже указанного размера минимальной заработной платы, — говорит министр труда, занятости и соц­защиты РТ Эльмира Зарипова. — Если работник отработал 0,5 ставки и 0,25 ставки, то зарплата начисляется пропорционально норме отработанного времени». Повышение коснётся и 90 тысяч бюджетников в Татарстане. На эти цели в республике заложили 1,5 млрд рублей.
АиФ Казань: последние новости
ВТБ расширил сервис автопополнения накопительного счета 90 тысячам бюджетников в Татарстане повысят зарплату с 1 мая ВТБ запустил новые функции в интернет-банке ВТБ-Онлайн
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