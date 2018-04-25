У кого в Татарстане с 1 мая вырастет зарплата?

Кого в Татарстане коснется повышение МРОТ? С 1 мая МРОТ составит 11 163 рубля и сравняется в прожиточным минимумом трудоспособного человека. «Работодатели должны обеспечить начисление зарплаты не ниже указанного размера работникам, во-первых, полностью отработавшим норму рабочего времени, во-вторых, выполнившим нормы труда не ниже указанного размера минимальной заработной платы, — говорит министр труда, занятости и соц­защиты РТ Эльмира Зарипова. — Если работник отработал 0,5 ставки и 0,25 ставки, то зарплата начисляется пропорционально норме отработанного времени». Повышение коснётся и 90 тысяч бюджетников в Татарстане. На эти цели в республике заложили 1,5 млрд рублей.