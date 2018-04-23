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Для 90 тысяч бюджетников Татарстана с 1 мая увеличится минимальный размер оплаты труда
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Для 90 тысяч бюджетников Татарстана с 1 мая увеличится минимальный размер оплаты труда 

Казанские Ведомости 3 часа назад
Минимальный размер оплаты труда установлен федеральным законом в сумме 11 тыс. 163 руб. с 1 мая.
С 1 маяминимальный размер оплаты труда установлен федеральным законом в сумме 11 тыс. 163 рубля. Новшество коснется 90 тысяч работников бюджетной сферы в Татарстане. Затраты бюджета при этом составят 1,5 млрд рублей. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
«Работодатели должны обеспечить начисление месячной заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда, не ниже указанного размера минимальной заработной платы. Работодатели, допустившие установление заработной платы в размере менее предусмотренного законом размера, привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — рассказала спикер.
Эльмира Зарипова отметила, что сотрудники, чьи права будут нарушены, вправе обратиться в Государственную инспекцию труда в РТ и прокуратуру. Также восстановить свои права можно в судебном порядке.
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