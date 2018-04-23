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«СКБ Контур» создал банк для предпринимателей
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«СКБ Контур» создал банк для предпринимателей 

Банки.ру 1 час назад
Компания «СКБ Контур», специализирующаяся на разработке программного обеспечения, создала банк для предпринимателей «Эльба|Банк», который объединяет онлайн-бухгалтерию и интернет-банк. Обслуживание банковских операций осуществляет Кредит Урал Банк из группы Газпромбанка, уточняется в сообщении «СКБ Контура».
«Сервис помогает предпринимателям платить, сдавать отчеты и создавать документы в одном окне, — поясняется в релизе. — Создан на основе онлайн-бухгалтерии «Эльба» (продукт «СКБ Контура». — Прим. Банки.ру) — она помогает вести бизнес без бухгалтера и за восемь лет обслужила 700 тыс. клиентов. Подходит индивидуальным предпринимателям на спецрежимах налогообложения: УСН, ЕНВД и патенте».
Партнер «Эльба. Банка» — сервис APIBank (продукт корпоративного венчурного фонда группы Газпромбанка GPB Digital. — Прим. Банки.ру). Это конструктор, который позволяет встроить банковские услуги в любой сервис.
«В «Эльба|Банке» платежи сразу отражаются в бухгалтерии, автоматически рассчитывается налог и формируется отчетность. По бухгалтерским и банковским возможностям консультирует общая поддержка», — рассказал руководитель «Эльба|Банка» Рамиль Шайхутдинов.
В сервисе действуют единые тарифы на банковское и бухгалтерское обслуживание. Чтобы оценить возможности сервиса, предприниматели получают три месяца бесплатно. Процент на остаток составляет до 3,6%; его рассчитывают не по минимальной сумме за месяц, а по среднему остатку на начало дня.
«Эльба|Банк» начал работать в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге. После заявки клиент сразу получает номер счета, а на следующий день подписывает документы с курьером. Вместе с ними он получает бесплатную корпоративную карту, по которой можно платить без комиссии в любом магазине.
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