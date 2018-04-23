За распечатку электронного билета на автовокзале в Рязани требуют 20 рублей 

Об этом сообщается на сайте автовокзала.
Напомним, что при покупке билета пассажир должен распечатать билет самостоятельно либо на автовокзале «в порядке живой очереди». Ранее эта услуга была бесплатной, теперь же придется платить.
Отметим, что электронный билет и так на 35 рублей дороже обычного. Например, чтобы купить на сайте билет из Рязани в Москву необходимо перечислить 465 рублей. Из них 35 рублей — это комиссия сайта. Для тех, кто считает, что это дорого, есть и примечание: «Дорога до кассы и обратно обойдется в те же деньги плюс час вашего времени».