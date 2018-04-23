За распечатку электронного билета на автовокзале в Рязани требуют 20 рублей

Об этом сообщается на сайте автовокзала.

Напомним, что при покупке билета пассажир должен распечатать билет самостоятельно либо на автовокзале «в порядке живой очереди». Ранее эта услуга была бесплатной, теперь же придется платить.