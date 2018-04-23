Более 90% болгар владеют собственным жильем 

По данным Национального института статистики, 9,1% болгар имеют в собственности более одной единицы жилья. При этом большинство жилых домов в стране было построено до 1990 года. Лишь 7,8% объектов было возведено в последующие годы, что, возможно, объясняет низкую долю арендующих недвижимость местных жителей, пишет EU Scoop. Интересно, что две трети домохозяйств располагают жильем с двумя или тремя комнатами, а 21% — с четырьмя комнатами и более. У 22% болгар есть в собственности гараж. Кстати, 2017 год оказался для рынка недвижимости Болгарии лучшим за последние 10 лет. Повышенному спросу на дома и квартиры способствовали нулевые процентные ставки по банковским депозитам и низкие процентные ставки по ипотечным кредитам.
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