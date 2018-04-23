О пенсионных накоплениях расскажут по телефону «горячей линии»

24 апреля специалист Пенсионного фонда ответит на вопросы жителей республики.

Во вторник, 24 апреля, в отделении Пенсионного фонда по Карелии пройдет «горячая линия» по вопросам формирования и выплаты средств пенсионных накоплений.

На вопросы о том, кто имеет право на пенсионные накопления, в какие сроки нужно обращаться за выплатой, ответит начальник отдела организации персонифицированного учета и процесса инвестирования Виктория Зубцовская. Звонки принимаются с 11 до 13 по телефону: (814-2) 79-55-00.