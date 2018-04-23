За год доля операций по картам «Мир» в Самарской области выросла в четыре раза

Это в четыре раза больше, чем в прошлом году, когда было проведено 500 тыс. аналогичных транзакций по национальным картам, сообщает пресс-служба АО «Национальная система платежных карт».

При этом средний чек в торговых терминалах за первый квартал 2018 г. составил 734 рубля. Самой популярной категорией трат стал продовольственный ритейл. На долю таких покупок пришлось 56% от всех совершенных в торговых терминалах транзакций, средняя сумма траты в этой категории — 499 рублей.

Часто жители региона расплачивались «Миром» в кафе и ресторанах (10%), на автозаправках (8,3%). Средние чеки в каждой из этих категорий составили 342 руб. и 787 руб. соответственно. Также в десятке наиболее популярных категорий оказались аптеки, магазины одежды, косметики, магазины товаров для дома, для хобби. При этом средняя трата на одежду составила 2052 руб., в магазинах товаров для дома — 1755, на косметику тратили в среднем 1332 руб., а в аптеках — 523 рубля.