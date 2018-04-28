В Госдуме предложили приравнять зарплату депутатов к средней по стране 

Сенаторы и депутаты должны получать зарплату не выше средней по стране, на данный момент это 35 тысяч рублей. С такой инициативой выступила фракция «Справедливая Россия» в Госдуме, пишут «Известия». Сейчас депутаты получают ежемесячную зарплату и поощрения на уровне федеральных министров. Кроме того, справедливороссы предложили отменить льготы по медицинскому, санаторному, бытовому и пенсионному обеспечению, чтобы сократить траты на содержание парламента. Сообщения об этом сейчас вышли в топ новостного агрегатора СМИ2.