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В Госдуме предложили приравнять зарплату депутатов к средней по стране
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В Госдуме предложили приравнять зарплату депутатов к средней по стране 

Авторадио 51 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сенаторы и депутаты должны получать зарплату не выше средней по стране, на данный момент это 35 тысяч рублей. С такой инициативой выступила фракция «Справедливая Россия» в Госдуме, пишут «Известия». Сейчас депутаты получают ежемесячную зарплату и поощрения на уровне федеральных министров. Кроме того, справедливороссы предложили отменить льготы по медицинскому, санаторному, бытовому и пенсионному обеспечению, чтобы сократить траты на содержание парламента. Сообщения об этом сейчас вышли в топ новостного агрегатора СМИ2.
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