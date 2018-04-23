Волнения в Армении снизили поток туристов в страну

Из‐за начавшихся в Армении акций протеста россияне не отказываются от уже оплаченных туристических поездок в эту страну, однако покупать новые туры не спешат. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

За время проведения протестных акций в Ереване не произошло ни одной аннуляции туров. Основные групповые заезды будут выполняться на майские праздники, поэтому туристы не спешат отменять поездки в надежде, что ситуация урегулируется до этого времени. Туроператорам не поступает заявок и о досрочном прекращении туров

Сейчас туроператоры выстраивают свои программы так, чтобы туристы не оказались в эпицентре протестных акций, которые начались в Ереване и других армянских городах. При этом туроператоры отмечают, что несмотря на протесты, коммерческие предприятия, торговые точки и общепит в столице Армении работают в штатном режиме.

«В то же время продажи туров в Армению серьезно снизились. Если раньше туроператоры получали десятки заявок в неделю, то на прошлой неделе некоторые игроки наблюдают практически полную остановку продаж по Армении. Правда, речь идет не о значительном турпотоке. Организованный спрос на Армению ежегодно растет, но массовым его пока назвать нельзя», — подчеркнули в Ассоциации туроператоров России.

В 2017 году Армению посетили 368 тысяч российских граждан, что на 27,8% больше, чем годом ранее. Многие россияне едут в Армению самостоятельно, без помощи туроператоров.