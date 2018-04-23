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Волнения в Армении снизили поток туристов в страну
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Волнения в Армении снизили поток туристов в страну 

360tv.ru 33 минуты назад
Из‐за начавшихся в Армении акций протеста россияне не отказываются от уже оплаченных туристических поездок в эту страну, однако покупать новые туры не спешат. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
За время проведения протестных акций в Ереване не произошло ни одной аннуляции туров. Основные групповые заезды будут выполняться на майские праздники, поэтому туристы не спешат отменять поездки в надежде, что ситуация урегулируется до этого времени. Туроператорам не поступает заявок и о досрочном прекращении туров
Ассоциация туроператоров России (АТОР) .
Сейчас туроператоры выстраивают свои программы так, чтобы туристы не оказались в эпицентре протестных акций, которые начались в Ереване и других армянских городах. При этом туроператоры отмечают, что несмотря на протесты, коммерческие предприятия, торговые точки и общепит в столице Армении работают в штатном режиме.
«В то же время продажи туров в Армению серьезно снизились. Если раньше туроператоры получали десятки заявок в неделю, то на прошлой неделе некоторые игроки наблюдают практически полную остановку продаж по Армении. Правда, речь идет не о значительном турпотоке. Организованный спрос на Армению ежегодно растет, но массовым его пока назвать нельзя», — подчеркнули в Ассоциации туроператоров России.
В 2017 году Армению посетили 368 тысяч российских граждан, что на 27,8% больше, чем годом ранее. Многие россияне едут в Армению самостоятельно, без помощи туроператоров.
Митингующие в Армении выступают против избрания премьер‐министром страны экс‐президента Сержа Саргсяна. Эксперты считают, что это попытка провести здесь цветную революцию: протесты в Армении выгодны западным странам.
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