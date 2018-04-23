Запсибкомбанк уменьшил ставки по депозитам юрлиц

Запсибкомбанк снизил ставки по депозитам юрлиц на 0,25 процентного пункта.

Теперь «Стандартный» депозит можно открыть под 3,83—4,95% годовых. «Стандартный плюс» под 4,85—6,25% годовых.

Пополнение, досрочное частичное изъятие суммы депозита не предусмотрено. Срок определяется клиентом, минимальная сумма не ограничена. Выплата процентов — ежемесячно. Возможно досрочное расторжение договора.

Продуктовый виджет

«Конструктор» размещается теперь под 2,35—4,11% годовых. Срок депозита любой. Минимальный размер 100 тыс. рублей. Возможно частичное снятие в пределах суммы неснижаемого остатка (минимум 100 тыс. рублей). Допускается пополнение. Периодичность выплаты процентов на выбор клиента: ежемесячно, ежеквартально либо в конце срока. Возможно досрочное расторжение договора.

«Конструктор плюс» открывается под 3—5,2% годовых. Срок депозита определяется клиентом. Минимальный размер — 100 тыс. рублей. Возможно пополнение без ограничений. Допускается частичное снятие до суммы неснижаемого остатка (минимум 100 тыс. рублей). Выплата процентов — ежемесячно. Возможно досрочное расторжение договора.