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За 2017 год аренда жилья в Чехии подорожала на 14%
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За 2017 год аренда жилья в Чехии подорожала на 14% 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По данным консалтинговой компании Deloitte, цены на покупку квартир в Праге и региональных городах Чехии выросли за 2017 год на 10,4% до средней отметки €2120 за кв.м, пишет Devdiscourse. Что касается аренды, то самые высокие ставки в конце 2017 года были отмечены в Праге. Они составили €13 за кв.м в месяц. Следом за столицей идут Брно и Оломоуц (€9 за кв.м в месяц). На противоположном конце шкалы оказались Усти-над-Лабем и Карловы Вары (€6 за кв.м в месяц). В Праге наблюдается значительный разброс цен на аренду жилья. Самый дорогой район — Прага 1, где снять жилье можно в среднем за €17 за кв.м в месяц. Зато квартира в Праге 4 обойдется более чем на треть дешевле. По сравнению с 2010 годом арендные ставки в Чехии повысились в среднем на 21%. Причем в основном за счет роста цен в Праге. А вот самая высокая доля арендного жилья из всех городов страны наблюдается в Брно (38%), и лишь затем идет Прага (34%), и потом — Острава (31%).
Напомним, что за 2017 год стоимость новых квартир в Праге увеличилась почти на 20%.
В нашей базе — почти 7000 предложений по продаже жилья в Чехии.
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