Ещё
Областной бюджет выделил более 234 млн руб. на приобретение жилья для сельчан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Областной бюджет выделил более 234 млн руб. на приобретение жилья для сельчан 

Волга Ньюс 1 час назад
В пятницу, 20 апреля, опубликовано постановление правительства Самарской области о внесении изменений в распределение субсидий регионального бюджета между муниципалитетами.
Средства предназначены для софинансирования приобретения жилья гражданам, проживающим в сельской местности, молодым семьям и молодым специалистам.
Более 64 млн руб. на софинансирование расходов муниципальных образований по предоставлению социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, распределены по 21 району области. В тройке лидеров по объему субсидий Елховский, Похвистневский и Исаклинский районы.
В списке на получение субсидий из регионального бюджета на строительство или приобретение жилья молодыми семьями и молодым специалистами на общую сумму почти 170 млн руб. — 25 районов. Здесь среди лидеров с суммами, превышающими 10 млн руб., Хворостянский, Похвистневский, Кинель-Черкасский, Камышлинский, Пестравский и Кинельский районы.
Волга Ньюс: последние новости
Промсвязьбанк запустил онлайн-сервис для погашения кредитов Самара входит в первую тройку у туристов в ПФО по популярности путешествий на майские праздники Промсвязьбанк представил новую дебетовую карту "Твой кэшбэк"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Еревана парализован333
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России309
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет52
Масляков резко пригрозил Светлакову317
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»59
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение