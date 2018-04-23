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У бюджетников вновь резко вырастут зарплаты
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У бюджетников вновь резко вырастут зарплаты 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Согласно обзору Центрального Банка «О чем говорят тренды», в 2018 году ожидается рост зарплат в бюджетном секторе до 15%. Сообщается, что подобны рост удастся достигнуть посредством увеличения МРОТ (минимального размера оплаты труда) до прожиточного минимума, а так же за счет выполнения майских указов президента. В частном секторе также прогнозируется рост заработных плат, чему способствует дефицит кадров.
При выполнении государственными структурами майских указов по индексации заработных плат бюджетникам, номинально она может вырасти в 3,5 раза больше ожидаемой инфляции и в этом случае составит от 13 до 15%, сообщают «Известия».
Напомним, что в начале апреля сообщалось о замедлении роста зарплат бюджетников к июню 2018 года. Такие данные содержатся в обзор Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.
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