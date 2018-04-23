Центробанк ожидает резкий рост зарплат бюджетников

Такая положительная динамика будет прослеживаться только в 2018 году.

Заработная плата работников бюджетных организаций в 2018 году может вырасти на 13-15 процентов, что превышает прогнозируемую инфляцию в три с половиной раза. Об этом сообщается в обзоре Центрального банка РФ «О чем говорят тренды».

Такой рост заплат связан с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, а также с выполнением майских указов президента.

С 1 мая минимальная зарплата поднимется до 11 тысяч рублей. Это, по прогнозам экспертов, приведет к тому, что оплата труда бюджетников вырастет на 1,5-2,9 процентного пункта.

Кроме того, коммерческие организации также увеличат зарплаты сотрудникам, но уже из-за кадрового дефицита и конкуренции за квалифицированных работников, отмечается в обзоре. Речь идет о нефтеперерабатывающей отрасли, сферах химического производства и полиграфической деятельности, а также производстве автотранспортных средств. Отмечается, что такая положительная динамика будет прослеживаться только в 2018 году. В 2019-м индексация зарплат снизится до уровня инфляции — около четырех процентов.

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