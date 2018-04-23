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Спрос на загранпаспорта у россиян растет
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Спрос на загранпаспорта у россиян растет 

Финмаркет 1 час назад
Фото: Финмаркет
В этом году россияне стали получать загранпаспорта почти в полтора раза чаще, чем в прошлом, показала статистика МВД за первые три месяца. В январе–марте МВД оформило для граждан более 1,04 млн загранпаспортов. Это на 42% больше, чем в тот же период годом ранее — тогда выдали только 732 тыс. документов. Об этом говорится в данных МВД, с которыми ознакомились "Известия".
Рост спроса на загранпаспорта начался еще в прошлом году. С мая по декабрь МВД выдало 3,1 млн документов, а в тот же период 2016-го — 1,9 млн  Рост интереса к поездкам за рубеж отражает и статистика Минтранса. По данным ведомства, объем международных перевозок вырос на 32% в 2017 году и превысил 42,5 млн человек.
Повышению интереса граждан к зарубежным поездкам способствовало и открытие чартерных рейсов в Турцию, а также возобновление авиасообщения с Египтом, считает глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин. Уже в прошлом году в Турцию поехало 4,7 млн россиян, а в этом власти Турции ожидают 6 млн туристов из России. В числе популярных туристических маршрутов — Греция, Болгария, Тунис, Индия, Таиланд, Вьетнам, Испания, ОАЭ, добавил Дмитрий Горин.
Упрощение оформления заграничных паспортов тоже поспособствовало увеличению спроса на них, добавил эксперт. С февраля в МФЦ можно оформить загранпаспорт на 10 лет, минуя миграционный центр при МВД (в Москве услуга была доступна в МФЦ и ранее). К тому же сократился максимальный срок изготовления загранпаспорта по месту пребывания с четырех месяцев до трех.
Но основной мотивацией для оформления заграничного паспорта всё же является увеличение интереса россиян к зарубежным поездкам, полагает директор центра социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.
Растет не только выездной, но и внутренний туризм. Как писали «Известия», суммарный турпоток в РФ в 2017 году впервые превысил 81 млн человек. По словам экспертов, это рекордное значение за всю историю Российской Федерации.
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