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СМИ: В России зафиксирован рост спроса на загранпаспорта
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СМИ: В России зафиксирован рост спроса на загранпаспорта 

RT на русском 1 час назад
Фото: Финмаркет
В январе-марте 2018 года в России выдали более 1,04 млн загранпаспортов, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные МВД.
Рост спроса начался ещё в прошлом году. С мая по декабрь ведомство оформило 3,1 млн таких документов (против 1,9 млн в тот же период 2016-го).
Как заявил начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Министерства культуры России Валерий Коровкин, жители страны начали чаще оформлять загранпаспорта, поскольку курс рубля в течение довольно длительного времени оставался относительно стабильным.
Также сказались открытие чартерных рейсов в Турцию и возобновление авиасообщения с Египтом, сказал, со своей стороны, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
По словам эксперта, отразилось и упрощение оформления загранпаспортов.
В свою очередь, директор центра социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида назвал главной мотивацией увеличение интереса россиян к зарубежным поездкам.
Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта.
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