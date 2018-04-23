СМИ: В России зафиксирован рост спроса на загранпаспорта

В январе-марте 2018 года в России выдали более 1,04 млн загранпаспортов, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные МВД.

Рост спроса начался ещё в прошлом году. С мая по декабрь ведомство оформило 3,1 млн таких документов (против 1,9 млн в тот же период 2016-го).

По словам эксперта, отразилось и упрощение оформления загранпаспортов.

В свою очередь, директор центра социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида назвал главной мотивацией увеличение интереса россиян к зарубежным поездкам.