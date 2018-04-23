«Совесть» может перестать быть картой

Карта рассрочки «Совесть» в ближайшем будущем может быть представлена не в виде пластиковой карточки. Об этом Банки.ру сообщил лидер проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

«По сути, карта рассрочки сейчас существует в виде карты и привязанного к ней договора по двум причинам: так функционирует система выдачи займов в РФ , а карта сейчас — самый привычный и понятный для потребителя формат, — отмечает он. — Вообще, форм-фактор платежного инструмента может быть любым, главное, чтобы людям было удобно им пользоваться. Сегодня предлагаемое нами решение рассрочки сделано в виде карты, завтра оно может быть в виде любого другого инструмента или носителя. Например, со временем рассматриваем возможность запуска платежных гаджетов с «записанными» на них картами рассрочки «Совесть». Это могут быть платежные браслеты или кольца — с окончательным форм-фактором пока не определились. Они могут выдаваться вместо карт новым клиентам и в дополнение к картам текущим клиентам. Точного срока запуска пока нет, и вопрос тут не в нас. Чтобы новый форм-фактор был востребованным, должна быть инфраструктура его использования».

По словам Ряженова-Симса, для тех, кто вообще не хочет носить с собой карту рассрочки в какой-либо физической форме, в будущем проект сможет предложить специальное платежное мобильное приложение.

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