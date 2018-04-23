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В курганских торговых центрах горожанам расскажут о долгах
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В курганских торговых центрах горожанам расскажут о долгах 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
В эту среду, 25 апреля, во всей России пройдет акция «Узнай о долгах». В Зауралье акция состоится в областном центре и во всех районах области. В Кургане судебные приставы будут рассказывать о задолженностях и сервисе «Банк данных исполнительных производств» в ТРЦ «Пушкинский» и ТЦ «РИО» с 16:00 до 18:00.
— У приставов можно будет узнать о наличии задолженности по налогам, штрафам, алиментам, банковским кредитам, долгах за коммунальные услуги, а главное, тут же их оплатить. Особенно актуальной перед майскими праздниками и летними отпусками станет информация об ограничении выезда за пределы России. Если же вы не собираетесь за границу, а планируете путешествие по просторам страны или выезды на дачу, узнайте, не ограничены ли вы в праве управления транспортным средством, — советуют в пресс-службе ФССП по Курганской области.
По словам специалистов ведомства, многие россияне, имеющие долг меньше 10 тысяч рублей, не подозревают о его наличии, а тем временем в отношении них ведется работа по взысканию задолженности.
Судебным приставам помогут волонтеры Курганского дома молодежи. Они будут раздавать курганцам листовки с информацией о «Банке данных» и правилах его использования.
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