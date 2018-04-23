С 1 мая МРОТ увеличат до 11 163 рублей

С 1 мая будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 11 163 руб. С увеличением МРОТ увеличивается и минимальная величина годового индивидуального пенсионного коэффициента. На текущий момент МРОТ составляет 9489 рублей (до 1 мая 2018 года). Если в течение года заработная плата работника не превышает один МРОТ, то он за год приобретет 1,12 балла. При заработке 11 163 руб., что составляет один МРОТ с 1 мая 2018 года, индивидуальный пенсионный коэффициент составит 1,31 балла в год. Таким образом, повышение МРОТ приведет к увеличению индивидуального пенсионного коэффициента. Этот шаг важен ещё и потому, что путём увеличения зарплат можно добиться повышения пенсий. Чем выше заработок и, соответственно, сумма страховых взносов, тем больше размер индивидуального пенсионного коэффициента. В основе более высоких пенсий — официальный «белый» доход.