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90 семей в Башкирии получают ежемесячные выплаты из средств маткапитала
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90 семей в Башкирии получают ежемесячные выплаты из средств маткапитала 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
108 семей, в которых родился второй ребенок, подали заявление на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. 90 семей из этого числа уже получают ежемесячно 8892 рубля, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по РБ.
Претендовать на такую форму получения материнского капитала могут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает размер полуторкратного прожиточного минимума, установленного в регионе. В Башкирии оформить выплату могут родители, в семьях которых на одного члена приходится меньше 14 247 рублей. То есть общий доход на полную семью с двумя детьми не должен превышать 56988 рублей (сюда входит не только зарплата, но и другие выплаты — премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, компенсации и др).
Заявление можно подать в течение полутора лет после рождения второго ребенка. Но если обратиться в первые шесть месяцев, тогда выплаты будут начисляться с рождения, а если после шести месяцев, то со дня подачи заявления.
Размер выплаты составляет 8892 рублей (равен прожиточному минимуму для детей в РБ).
Выплата положена до полутора лет.
Напомним, остальные формы получения маткапитала также действительны: на обучение ребёнка, на улучшение жилищных условий, реабилитацию ребёнка-инвалида, формирование пенсии.
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