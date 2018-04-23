90 семей в Башкирии получают ежемесячные выплаты из средств маткапитала

108 семей, в которых родился второй ребенок, подали заявление на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. 90 семей из этого числа уже получают ежемесячно 8892 рубля, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по РБ.

Претендовать на такую форму получения материнского капитала могут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает размер полуторкратного прожиточного минимума, установленного в регионе. В Башкирии оформить выплату могут родители, в семьях которых на одного члена приходится меньше 14 247 рублей. То есть общий доход на полную семью с двумя детьми не должен превышать 56988 рублей (сюда входит не только зарплата, но и другие выплаты — премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, компенсации и др).

Заявление можно подать в течение полутора лет после рождения второго ребенка. Но если обратиться в первые шесть месяцев, тогда выплаты будут начисляться с рождения, а если после шести месяцев, то со дня подачи заявления.

Размер выплаты составляет 8892 рублей (равен прожиточному минимуму для детей в РБ).

Выплата положена до полутора лет.

Напомним, остальные формы получения маткапитала также действительны: на обучение ребёнка, на улучшение жилищных условий, реабилитацию ребёнка-инвалида, формирование пенсии.