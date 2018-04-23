Как вернуть товар без чека

С апреля по май во многих торговых центрах — распродажи. Яркие ценники, обещающие скидки в 30, а то и 50%, заставляют заглянуть внутрь. И тут возникает опасность: в погоне за скидками можно приобрести товары, которые не очень нужны или просто не подходят. Например, человек обнаруживает, что вещь плохо на нем сидит, ее цвет при естественном освещении уже не кажется таким «освежающим», а качество ткани — таким хорошим.

Что делать? Идти в магазин и сдавать вещь обратно. Иногда на кассах весит объявление: «Вернуть товар можно при наличии чека и паспорта, в течение 14 дней с момента покупки».

И, конечно, если чек есть, то сделать это несложно. Но как быть, если чека нет? Он мог выпасть по дороге или затеряться в кармане. В любом случае, предъявлять продавцу, кроме упакованного товара и документа, удостоверяющего личность, нечего.

Часто в таких случаях продавцы отказывают в просьбе. «Я не могу принять товар, у вас нет чека», — объясняют они. Как советуют юристы из адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнёры», нужно сослаться на часть 5 статьи 18 закона «О защите прав потребителей». Там речь идет о том, что отсутствие кассового чека у покупателя — не основание для отказа в удовлетворении его законных требований.

Продавец все еще возражает? Придется доказать, что вы приобрели товар именно в этом магазине. Например, в АБ КИАП для этого рекомендуют взять выписку с банковской карты или воспользоваться помощью друга, то есть его свидетельскими показаниями, где и когда вы купили данную вещь.

Также можно еще предъявить смс-сообщение о списании средств с карты. Обычно в нем пишут название магазина и сумму, которую человек там оставил.

Нюансы

И даже если продавца уже почти удалось убедить вернуть деньги за товар, он вполне может передумать. Какие причины для этого могут быть? У товара нет бирок и есть подозрения, что вы его уже использовали — на это намекают пятна, характерная помятость и другие признаки.

Также есть такие категории товаров, вернуть которые просто нельзя. Например, это нижнее белье и предметы личной гигиены.

Если все условия соблюдены и по закону вам обязаны вернуть деньги, смело отправляйтесь в магазин.

Что делать, если не получилось отстоять свою позицию в торговой точке?

Игорь Кузнецов , юрист общероссийской общественной организации защиты прав потребителей «ФинПотребСоюз:

В магазине отказываются принимать товар? Тогда потребитель вправе обратиться в суд или территориальный орган Роспотребнадзора . Закон РФ „О защите прав потребителей“ дает право клиенту обменять определенные товары надлежащего качества на аналогичный товар у продавца.

Если же у продавца нет аналогичного товара, покупатель может отказаться от договора и потребовать деньги.

Кроме того, вернуть можно и товар, который просто не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке или комплектации.

А как быть, если товар купили через Интернет? Можно ли доказать факт покупки?

»При дистанционных способах продажи товаров, например, через интернет, клиенты платят с помощью электронных кошельков или безналичного расчета. В этих случаях факт покупки можно подтвердить выпиской с банковского счета о транзакции. Там указывают получателя платежа, а также итоги финансовых операций», — разъяснила Екатерина Баглаева, юрист КА «Юков и партнёры»