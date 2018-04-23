Свердловчане потратили на лотерею 44 миллиона за 90 дней

Жители Среднего Урала стали чаще покупать лотерейные билеты. За первый квартал 2018 года через отделения Почты России в регионе было продано 591 тысяча лотерей. При средней цене в 50-100 рублей за штуку свердловчане потратили на них более 44,3 миллиона рублей.

Наибольший интерес жители области проявляют к тиражным лотереям. По сравнению с прошлым годом объемы реализации лотерейных билетов выросли на 40%. «Самыми азартными стали жители Асбеста, Екатеринбурга Первоуральска », — рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе уральского ФГУП «Почта России».

Выиграть по-крупному в 2018-м никому из жителей области не удалось. В прошлом году свердловчане дважды становились обладателями выигрыша в 1 миллион рублей.

По данным статистики государственных лотерей, в целом количество проданных билетов в почтовых отделениях в 2017 году увеличилось по сравнению с 2016 годом на 53% — до 60,4 миллиона штук. Всего по лотерейным билетам, купленным в отделениях Почты России в 2017 году, обналичено более 13 миллионов выигрышей на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей.