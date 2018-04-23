Вся надежда на модниц: в Екатеринбурге к весне начали распродавать салоны красоты

За последние полгода число работающих салонов красоты, выставленных на продажу в Екатеринбурге , выросло на 46% — с 24 до 35 объектов, подсчитали специалисты портала по поиску недвижимости N1.RU, изучив динамику объявлений о продаже готового бизнеса в разных категориях.

По данным аналитиков, на 20% выросло предложение по продаже кафе и ресторанов, а также магазинов — до 40 и 70 объектов соответственно. Почти на 40% снизилось предложение по продаже отелей и хостелов, СТО, а также бань и саун. Сейчас в продаже есть 23 гостиницы, 14 автосервисов и 8 бань.

— Падение по числу отелей и хостелов, вероятно, связано с проведением чемпионата мира по футболу, — отмечает руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.

По информации N1.RU, за шесть месяцев больше всего упали в цене салоны красоты, а также гостиницы. Средняя цена салона красоты сейчас — 6,5 млн рублей, что на 20% ниже, чем полгода назад. Гостиницу в среднем можно купить за 30,7 млн рублей. Это ниже сентябрьской цены на 16,5%.

В остальных категориях бизнеса цены, наоборот, выросли. В частности, средняя стоимость автосервиса сейчас составляет 16,5 млн рублей, что почти в два раза выше, чем в сентябре. Рестораны в среднем подорожали почти на 30% — до 28,8 млн рублей, а цена магазина выросла почти на 60% — до 16,4 млн рублей за средний объект.

Сейчас в продаже, например, находится салон красоты напротив станции метро «Уралмаш» на Краснофлотцев, 2. Кроме рабочих мест парикмахера, мастеров маникюра и педикюра тут есть буфет с фиточаем, банный комплекс (парная, бассейн, комнаты отдыха, душ Шарко, душевые комнаты, мыльные комнаты). Общая площадь комплекса — 300 квадратных метров, его стоимость — 1,5 млн рублей.

100-метровый салон с помещением в собственности продается на Таватуйской за 15 млн рублей. Он рассчитан на парикмахерские услуги, услуги ногтевого сервиса, косметологию и массаж, наращивание ресниц, турбосолярий. В обоих салонах, кстати, сформирован штат.

Бизнес в 17-метровом парикмахерском кабинете предлагается на Шевелева, 7. Рассчитан он на процедуры по уходу за волосами, бразильское кератиновое выпрямление, прикорневой объем и др. Владельцы указывают на близость к центральным жилым комплексам, таким как Адмиральский. Стоит бизнес 450 тыс. рублей.

В сентябре 2017 года мы тоже изучали готовый бизнес: среди заметных объектов там была студия свадебных платьев и 13 бань.