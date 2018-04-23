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С 2019 года работодатели начнут оплачивать путевки россиян
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С 2019 года работодатели начнут оплачивать путевки россиян 

Собака 51 минуту назад
Фото: Собака
Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым россияне смогут отправляться в отпуск за счет начальства. Таким образом в стране планируют развивать внутренний туризм и работники смогут путешествовать по стране. Руководства компаний также будут иметь от этого выгоду — в виде налоговых послаблений.
В случае если проект подпишет президент, то поправки вступят в силу 1 января 2019 года.
За счет работодателя отправиться в отпуск можно будет всей семьей, однако сумма, которую покроет компания будет не больше 50 тысяч рублей на человека. Отпуск за счет работодателя можно будет оформить двумя способами: либо компания сама купит тур, либо необходимо будет оформить счет в бухгалтерии. Оплачиваться будут как туристические путевки, так и санаторно-курортное лечение.
В 2017 году, по данным ВЦИОМ, более 15% россиян отдыхали летом на Черном море, 11% — в Краснодарском крае, 6% — Крыму. Остальные провели отпуск за границей или на даче, а некоторые вообще не отрывались от работы.
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