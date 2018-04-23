В России вырастут зарплаты

Банк России ожидает, что зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год вырастут на 13–15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы регулятора.

По данным издания, рост выплат в основном будет достигнут за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения майских указов президента России Владимира Путина

Как отмечается, в 2019 году индексация заработных плат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.

При этом зарплаты вырастут не только в бюджетном секторе, коммерческие организации также увеличат материальное вознаграждение своим сотрудникам.

По словам экспертов, это будет связано с дефицитом кадров и ростом конкуренции за квалифицированных работников в отдельных отраслях.