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ЦБ спрогнозировал резкий рост зарплат
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Россиянам пообещали рекордный рост зарплат 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В Центробанке заявили, что по итогам 2018 года зарплаты бюджетников вырастут на 13-15 процентов, превысив инфляцию в 3,5 раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор ЦБ «О чем говорят тренды».
По мнению регулятора, рост зарплат будет связан с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнением «майских указов».
По данным ЦБ, зарплаты будут расти и в коммерческом секторе из-за дефицита кадров и ужесточения конкуренции за квалифицированных работников в некоторых отраслях. В январе рост номинальных зарплат в частных компаниях увеличился до 12 процентов по сравнению с девятипроцентным ростом в декабре прошлого года.
В 2019 году рост номинальных зарплат в госсекторе замедлится до прогнозируемого уровня инфляции в четыре процента, считают в ЦБ.
По данным Росстата, рост зарплат бюджетников в рамках исполнения «майских указов» начался в октябре 2017 года. С тех пор уровень оплаты труда рос на семь-восемь процентов в номинальном выражении.
В январе этого года по сравнению с январем 2017-го зарплаты работников нефтеперерабатывающей отрасли выросли в 2,2 раза. Размер зарплат сотрудников химических производств увеличился на 14,1 процента, у работников автомобильных производств зарплаты выросли на 12,9 процента, а в полиграфии — на 12,3 процента.
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