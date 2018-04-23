В Пермском крае появился новый вид мошенничества с пенсиями 

Преступники обманывают пожилых людей, предлагая за деньги написать заявления в отделении ПФР.
Как рассказали в отделении Пенсионного фонда по Пермскому краю, мошенники находят доверчивых пенсионеров, которым рассказывают о том, что им неправильно рассчитали размер пенсии — не учли отдельные годы трудового стажа. За определенную плату злоумышленники предлагают пожилым людям свою помощь в составлении заявления в отделение пенсионного фонда. Якобы после этого пенсия вырастет. Услугу мошенники оценивают дорого — просят за неё 13 тысяч рублей.
«Мошенники обманывают пенсионеров. Размер пенсии зависит от продолжительности трудового стажа, заработка, с учётом которого начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за каждого конкретного гражданина, и произвольно размер пенсии не устанавливается. Получить, например, справку о размере пенсии или ознакомиться с документами пенсионного дела можно без услуг посторонних лиц и бесплатно», — пояснил управляющий отделением ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук. — «Призываю всех пенсионеров к осторожности и бдительности. Не впускайте в квартиру незнакомых людей и обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы».