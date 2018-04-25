Родителям и опекунам детей-инвалидов пенсия может быть назначена досрочно

Страховая пенсия ранее достижения пенсионного возраста назначается одному из родителей ребенка-инвалида: мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.

«Необходимое условие для назначения досрочной пенсии этой категории граждан — чтобы родитель воспитал до 8 лет ребенка-инвалида и достижения ребенком-инвалидом этого возраста ко времени назначения пенсии», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее

Если один из родителей воспользовался правом, другой родитель имеет право на этот вид пенсии только при прекращении пенсии первым родителем или перехода им на другой вид пенсии (например: по старости на общих основаниях, за выслугу лет, по Спискам. №1, 2 и т.д.).

Страховая пенсия по старости на льготных условиях может быть назначена также опекуну инвалида с детства, воспитавшему его до 8-летнего возраста. В данном случае общеустановленный возраст выхода на пенсию снижается на 1 год за каждые 1 год и 6 месяцев опеки, но не более чем на 5 лет в общей сложности.

Важно отметить, что период ухода за ребенком-инвалидом включается в страховой стаж и учитывается при расчете индивидуального пенсионного коэффициента. То есть родители, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, формируют свои пенсионные права (за год ухода за ребенком-инвалидом начисляется 1,8 балла), в соответствии с которыми определяются условия для определения права на досрочную страховую пенсию по старости и размер будущей пенсии.

До выхода на пенсию один из неработающих родителей или опекун ребенка-инвалида имеет право на ежемесячную денежную выплату. Ее размер на сегодняшний день составляет 5500 рублей. Такую выплату в Адыгее на 1 апреля 2018 года получали 1686 человек.