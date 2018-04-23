Хакеров из группировки «Авангард» объявили в федеральный розыск

Всего в группе было 14 человек. Хакеры нашли ошибку в системе переводов российских банков. Уязвимость была связана с конвертацией валюты: если переводить деньги с конвертацией со счета на счет, а затем отменить перевод, то деньги возвращались на старый счет, а валюта какое-то время висела на новом.

Пользуясь этим багом преступники смогли украсть больше миллиарда рублей. Но в итоге такое количество денег вызвало вопросы сначала у финансистов, а затем у следователей. Хакеров взяли, четверых посадили под домашний арест, а остальных отпустили под подписку.