Жилье за Кольцевой окупится быстрее

Самые доходные квартиры для сдачи в аренду в столице расположены в Новой Москве , самые долгоокупаемые — в Свиблове.

Аналитики портала «Мир квартир» подсчитали, в каком районе нужно покупать жилье, чтобы получить наибольшую доходность при сдаче его в аренду.

Согласно результатам исследования, средняя доходность по Москве оказалась равна 4,8 процента годовых. А средняя окупаемость квартиры — 21 год.

Выяснилось, что самые доходные квартиры — в Новой Москве. В лидеры вырвалось поселение Кленовское, где доходность жилья составила 7,8 процента годовых, а окупаемость — всего 13 лет.

— Для Москвы это очень высокие показатели, и достигнуты они за счет того, что в Кленовском самые низкие цены на квартиры в столице — в среднем 3,4 миллиона рубля за квартиру. В то же время арендные ставки на квартиры, хотя и тоже почти самые низкие по Москве (22 117 рублей в месяц), не так драматически отличаются от других районов «замкадья» и даже «примкадья», — пояснил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко

Также выгодно покупать квартиру для сдачи в аренду в Нижегородском районе, что на юго-востоке. Здесь средняя доходность квартир достигла 6,1 процента, а окупаемость — 16 лет. А еще — в Бирюлеве Западном (Южный округ) с показателями 5,9 процента и 17 лет.

Самым малодоходным и долгоокупаемым районом Москвы оказался спальный район Свиблово.

— Это один из старых и в целом благополучных окраинных районов, в котором за счет активного строительства больших объемов жилья бизнес-класса в последние три года средние цены сильно поднялись, — объясняет Павел Луценко. — В то же время в аренду здесь сдаются по-прежнему квартиры старого фонда — по не очень высокой цене — в среднем 36 370 рублей в месяц. Такое соотношение и дало низкий показатель доходности (3,2 процента) и слишком длинный срок окупаемости — 32 года. Это в 1,5 раза дольше, чем в среднем по Москве.