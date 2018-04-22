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У посольства в Кабуле нет данных о россиянах, пострадавших в теракте
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У посольства в Кабуле нет данных о россиянах, пострадавших в теракте 

РИА Новости 1 час назад
Посольство РФ в Афганистане не получало данных о россиянах, пострадавших в теракте в Кабуле — представитель
РИА Новости / Динамика дня
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