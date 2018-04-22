У посольства в Кабуле нет данных о россиянах, пострадавших в теракте

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Средняя цена бензина в России превысила отметку в 40 рублей за литр

В ПФР рассказали о россиянах, которым более ста лет

Куда уж ниже: российские банки не будут снижать ставки по рублевым вкладам