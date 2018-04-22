В первом квартале 2018 года пеню за просрочку платежей за свет насчитали для более чем 220 тысяч абонентов

Её общая сумма превысила 10 млн рублей. В первом квартале 2018 г. более 222 тыс. потребителей Приморского края получили счета на оплату электроэнергии с пеней, начисленной за несвоевременную или неполную оплату потребленного энергоресурса. Общая сумма неустойки превысила 10 млн рублей. Пеня включена в квитанцию на оплату электроэнергии а март 2018 г. и отражена в её нижней части. Согласно законодательству, неустойка выставляется один раз в квартал тем потребителям, которые в течение периода допускали просрочку платежей. Размер пени зависит от количества дней просрочки, суммы задолженности, а также величины ставки рефинансирования ЦБ . Начисление пени производится автоматически: с 31-ого по 90-й день просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, с 91-ого дня просрочки — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ. Оплачивать пени необходимо отдельно от начислений за текущее потребление. При оплате через терминалы или сервис «Онлайн-оплата» нужно выбрать ссылку «Оплата пени». В случае отказа потребителя оплатить пени добровольно Дальэнергосбыт будет взыскивать их в судебном порядке. Дальэнергосбыт рекомендует потребителям не накапливать долги за использованную электроэнергию, а своевременно оплачивать счета до 20-ого числа месяца, следующего за расчетным. Это позволит избежать дополнительных расходов, связанных с оплатой пени и судебных издержек, передает пресс-служба « Дальневосточной энергетической компании ».