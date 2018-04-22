Главы городских округов Кировской области отчитались о доходах за 2017 год

Так, глава Кирова Елена Ковалева задекларировала доход в 4 млн 717 717 рублей, в ее собственности находится квартира, а у ее супруга — автомобиль Ford Fiesta.

Доход супруга за прошлый год составил 604 226 рублей.

Глава Кирово-Чепецка Елена Савина задекларировала за 2017 год доход в 2 млн 18 тысяч 955 рублей. Супруг Елены Савиной заработал 1 млн 78 тысяч 895 рублей. В собственности у главы Кирово-Чепецка земельный участок 1500 кв.м., жилой дом 149,4 кв.м., квартира 47,8 кв.м. и автомобили Suzuki Grand Vitara, Toyota RAV4.

Доход главы Слободского Ирины Желваковой составил 674 678 рублей, доход её супруга 1 млн 148 тысяч 899 рублей. Ирина Желвакова владеет: 1/2 доля земельного участка 1554 кв.м., 1/2 доля жилого дома 97 кв.м., гаражом 19 кв.м. В пользовании у неё земельный участок 125 кв.м., квартира 61,4 кв.м. Автомобилей нет.

Глава Котельнича Андрей Лыков , вступивший в должность в сентябре 2017 года, заработал 562 708 рублей. Среди его имущества: жилой дом 67,5 кв.м., квартира 41,6 кв.м., земельный участок 492 кв.м. и автомобиль Lada-Kalina 111730.

О доходах главы Вятских Полян Валерия Машкина пока говорить рано, так как новый глава городского округа был избран депутатами только 5 апреля 2018 года.

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