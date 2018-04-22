Как сэкономить на коммунальных платежах 

Расходы на ЖКХ часто становятся поводом для переживаний. Как на этом сэкономить?
Первым делом, нужно поставить счетчики на воду. Устройства, подсчитывающие потребление холодной воды стоят от 600 рублей, а горячей — от 1000 рублей. Плюс установка. В Москве она обойдется примерно в 2,5-3 тысячи рублей. Но это выгодно — экономию, в среднем, они дают в 30, а то и 50%.
Если счетчики не поставить, то плату будут начислять, исходя из средних показателей по дому. То есть, жильцу придется платить не только за себя, но и немного за многодетную семью по соседству.
Можно еще постараться сократить расходы на отопление. Для этого, уходя из дома, придется отключать радиатор отопления в квартире или ставить его на минимум. Как он выглядит? Это небольшой кран, расположенный рядом с батареей. Если делать так ежедневно, пока не закончится отопительный сезон, можно неплохо сэкономить — от 10%.
При этом чтобы сэкономить на электричестве, лучше установить многотарифные приборы учета. С их помощью можно варьировать плату, в зависимости от времени суток. Есть два тарифа — дневной, самый дорогой, и ночной, который обычно почти в два раз дешевле первого. Приобрести такое устройство можно за 1000-4000 рублей. Столичные мастера попросят за его установку 4500-8500 рублей.
Также в квартире лучше заменить все обычные лампочки на светодиодные. Энергии они потребляют в 8-10 раз меньше.
И, наконец, еще один способ сэкономить — это стирать на меньших мощностях. Особенно это касается больших семей, где стирка происходит в непрерывном режиме. Перед тем как положить вещь в машинку, нужно изучить, что написано на ярлыке. Как правило, на одежде всегда есть информация, с какой температурой ее рекомендуется стирать. Помните: чтобы нагреть воду до 60 градусов, требуется в несколько раз больше электроэнергии, чем при стирке в 30 градусов.
Какой процент дохода «съедает» коммуналка
Итак, во сколько же обходится вода, тепло и электричество россиянам? За отопление в Москве платят примерно 1400-1500 рублей. Плюс, расходы на содержание и ремонт дома. В среднем, они составляют 1700-2200 рублей. Также стоит учесть, что за холодную и горячую воду жители столицы платят примерно 200-400 и 600-800 рублей соответственно. И еще 500-600 рублей за водоотведение, то есть за сток отработанной горячей и холодной воды, а также за транспортировку вод на очистные сооружения.
Выходит, что в среднем, столичные жители тратят на услуги ЖКХ — 4500-5000 рублей. При этом средняя зарплата в Москве составляет — около 80 тысяч рублей. Выходит, что за коммуналку здесь платят примерно 5,6% от ежемесячного дохода.
А сколько стоят услуги ЖКХ для петербуржцев? Сейчас в Санкт-Петербурге средняя цена отопления — 1342,9 рублей.
Добавляем расходы на холодную и горячую воду. Это примерно 150 и 300 рублей соответственно. Еще стоит учесть плату за водоотведение. Она рассчитывается как холодная вода — 27,9 рублей за один кубометр. То есть, средний расход по этой статье составляет примерно 400 рублей. Плюс расход на содержание и ремонт дома — около 1500 рублей.
Получается, что в «северной столице» услуги ЖКХ обходятся примерно в 3600 рублей. А средняя зарплата в Санкт-Петербурге — около 54,3 тысяч рублей, то есть на коммуналку там тратят 6,6% от дохода за месяц.
В то же время, жители двухкомнатной квартиры в Воронеже платят почти 4 тысячи рублей за коммунальные услуги, а средняя зарплата в этом городе — 28 тысяч рублей. То есть, 14,2% от ежемесячного дохода там отдают за ЖКХ.
При этом большая семья из Воркуты, проживающая в «трешке», платит около 12 тысяч при средней зарплате в 40 тысяч рублей. Соответственно, расходы на ЖКХ достигают 30% от ежемесячного заработка.
Зарубежная практика
В Германии за квартиру из двух комнат люди платят примерно 300 евро в месяц. При том, что средняя зарплата там — около 3,5 тыс. евро. То есть, 8,5% от ежемесячного дохода.
В то же время содержать недорогую «двушку» в Испании стоит примерно 80-120 евро в месяц. Но в этой стране ниже не только расходы, но и доходы. Согласно данным Евростата, средняя зарплата там 1,6 тысяч евро. Получается, что на родине фламенко на жилье тратят 5-7,5% от дохода.
В общем, каждый месяц мы перечисляем на ЖКХ довольно весомую часть зарплаты. Такие расходы можно сократить, если поставить счетчики, приобрести энергосберегающие лампы и не стирать на больших мощностях.