Майкопбанк внес изменения в линейку вкладов

Майкопбанк ввел новый вклад «Инвестиция», понизил ставки по трем вкладам и закончил прием средств в вклады «Перспективный», «Выгодный» и «Пенсионный Плюс».

Вклад «Инвестиция» открывается от 5 тыс. рублей на 732 дня. Срок вклада разделен на четыре периода начисления процентов: за первые 92 дня хранения вклада — 6,3%, с 93 по 185 день — 6,5%, с 186 по 390 день — 6,9%, с 391 по 732 день — 6% годовых. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,35%.

Вклад можно пополнять в течение первых 185 календарных дней суммами от 5 тыс. рублей. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Продуктовый виджет

Нелли Кучихина. «При досрочном расторжении договора от 186 до 732 дней проценты выплачиваются по ставке 5% годовых», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру

Депозит «Срочный» (минимальная сумма не ограничена, на 91 и 185 дней) открывается под 5—5,8% годовых (ранее — под 5,5—6%), а «Удачный год» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) — под 6% годовых (вместо 6,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

«Пенсионный пополняемый» (минимальная сумма не ограничена, на один год и один месяц) привлекается под 5,8% годовых (вместо 6%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.