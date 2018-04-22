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Автоградбанк предлагает новый вклад
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Автоградбанк предлагает новый вклад 

Банки.ру 2 часа назад
Автоградбанк ввел вклад «Автоградбанку — 27!».
Оформить депозит можно в рублях на 370 дней под 6,75% годовых.
Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы предусмотрены в течение 180 календарных дней со дня оформления договора.
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Возможны расходные операции до суммы неснижаемого остатка — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежеквартально на текущий счет.
«При досрочном расторжении договора процентная ставка за каждые полные 90 дней сохраняется», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
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