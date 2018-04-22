Автоградбанк предлагает новый вклад 

Автоградбанк ввел вклад «Автоградбанку — 27!».
Оформить депозит можно в рублях на 370 дней под 6,75% годовых.
Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы предусмотрены в течение 180 календарных дней со дня оформления договора.
Продуктовый виджет
Возможны расходные операции до суммы неснижаемого остатка — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежеквартально на текущий счет.
«При досрочном расторжении договора процентная ставка за каждые полные 90 дней сохраняется», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.