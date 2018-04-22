Сторчак: Банк БРИКС предоставит России заем на $460 млн на цифровизацию московских судов

"Основное содержание проекта — создание условий, при которых судебное производство будет опираться не на бумажные носители, а на электронные, на IT", — сказал Сторчак журналистам.

Проектом предусматривается строительство и реконструкция ряда районных судов Москвы, в которых будут созданы условия для цифровизации судопроизводства, пояснил замминистра.

"Заемщиком выступает Российская Федерация, а выгодоприобретателем по займу выступают Мосгорсуд и Федеральная служба судебных приставов. Объем займа составляет 460 миллионов долларов", — пояснил Сторчак.

Это будет уже второй кредит от международных институтов на эти цели. «Первый заем был у Всемирного банка, срок кредитования — 19 лет. В рамках этого займа была проведена модернизация десятка московских судов. Но охвачены были не все», — добавил директор департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев