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Сторчак: Банк БРИКС предоставит России заем на $460 млн на цифровизацию московских судов
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Сторчак: Банк БРИКС предоставит России заем на $460 млн на цифровизацию московских судов 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Новый банк развития (НБР, банк БРИКС) предоставит России кредит на 460 миллионов долларов на цифровизацию судопроизводства в Москве, соглашение было подписано на полях весенней сессии МВФ и Всемирного банка, сообщил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
"Основное содержание проекта — создание условий, при которых судебное производство будет опираться не на бумажные носители, а на электронные, на IT", — сказал Сторчак журналистам.
Проектом предусматривается строительство и реконструкция ряда районных судов Москвы, в которых будут созданы условия для цифровизации судопроизводства, пояснил замминистра.
"Заемщиком выступает Российская Федерация, а выгодоприобретателем по займу выступают Мосгорсуд и Федеральная служба судебных приставов. Объем займа составляет 460 миллионов долларов", — пояснил Сторчак.
Это будет уже второй кредит от международных институтов на эти цели. «Первый заем был у Всемирного банка, срок кредитования — 19 лет. В рамках этого займа была проведена модернизация десятка московских судов. Но охвачены были не все», — добавил директор департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев.
Россия является акционером НБР наряду с Бразилией, Индией Китаем и ЮАР, банк заработал в 2015 году. Его основная задача заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в БРИКС и в развивающихся странах. Это будет второй кредит России от НБР, банк уже финансирует проект по малой генерации в Карелии.
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