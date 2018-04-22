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На 10,5% выросла средняя зарплата в феврале в Нижегородской области
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На 10,5% выросла средняя зарплата в феврале в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
В целом по области среднемесячная зарплата в январе-феврале 2018 года составила 30,03 тысяч рублей, что на 10,5% выше аналогичного периода прошлого года. Существенный рост зарплат произошел в отраслях бюджетной сферы: в образовании — на 14%, в здравоохранении — на 31,1%, в организациях, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 37,6%.
Также зафиксирован рост в сфере строительства — на 18%, в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи — на 19,5%, в оптовой и розничной торговле — на 9,5%, в сельском хозяйстве — на 7,2%.
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