Нижегородцы стали больше зарабатывать

Нижегородцы стали больше зарабатыватьСреднемесячная зарплата в январе-феврале выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на данные Нижегородстата.

Величина среднемесячной заработной платы в январе-феврале составила 30,03 тысяч рублей. В материалах Нижегородстата отмечается, что больше всего зарплата выросла у сотрудников бюджетной сферы: в образовании — на 14%, в здравоохранении — на 31,1%, в организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 37,6%.

Кроме того, рост зафиксирован в сфере строительства — на 18%, в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи — на 19,5%, в оптовой и розничной торговле — на 9,5%, в сельском хозяйстве — на 7,2%.