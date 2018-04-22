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Посольство РФ: по предварительным данным, россияне не пострадали при взрыве в Кабуле
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Посольство РФ: по предварительным данным, россияне не пострадали при взрыве в Кабуле 

ТАСС 16 часов назад
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россиян, по предварительным данным, среди жертв и пострадавших при взрыве в Кабуле нет. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в посольстве РФ в Афганистане.
"Такие данные в посольство не поступали", — информировали в диппредставительстве.
Число погибших в результате взрыва, произведенного в воскресенье террористом-смертником у центра регистрации избирателей в афганской столице, возросло тем временем до 52 человек, еще 112 получили ранения. Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны, среди погибших 22 мужчины, 21 женщина и пятеро детей.
Инцидент произошел в 10:00 по местному времени (8:30 мск) в районе Дашт-е-Барчи. Как сообщило агентство Reuters, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года.
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