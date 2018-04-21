Сколько платили советским солдатам в Афганистане

Серьезно заработать на войне в Афганистане могли, как и в Великую Отечественную, только старшие офицеры. Из Афгана они в большом количестве вывозили импортную аудио-видеотехнику и другие ценные вещи.

«Чекисты», рисковавшие и отсиживавшиеся

По воспоминаниям отслуживших в Афгане, рядовые и сержанты получали каждый месяц от 9 до 12 рублей чеками (иногда — 20 рублей). Это были даже не деньги, а их эквивалент, находившийся в обороте главным образом у «контингента». На такие незначительные дензнаки, представляющие собой своеобразную валюту, можно было приобрести только какую-нибудь мелочь, необходимую в солдатском быту, — вроде зубной пасты, щетки или ниток-иголок. Однако «деды» беззастенчиво отбирали у «молодых» и эти скромные средства.

Раненый солдат или сержант мог рассчитывать на денежную компенсацию в размере максимум 200–300 рублй, в зависимости от количества и характера ранений. «Курки» (те, кто участвовал в боевых действиях и чья жизнь была связана с каждодневным риском) и «спецы» (инструкторы КГБ и ГРУ ) получали в пределах 100 рублей. Больше всего чековой валюты вращалось в среде офицеров. Чеки Внешпосылторга можно было отоваривать в Военторге 40-й армии, дислоцировавшейся в Афганистане, или до 1989 года в валютных «Березках», где сомнительные операции с чеками приносили многотысячные доходы.

Чеки подделывали и меняли

Значительная часть оклада офицеров и прапорщиков, служивших в Афганистане, выплачивалась чеками. В пересчете на тогдашний курс доллара (60 коп. за доллар) чек стоил в несколько раз дороже. Выдавая довольствие советским военнослужащим-афганцам, государство беззастенчиво их обманывало, так как при обмене чеков на рубли реальная сумма окладов значительно уменьшалась.

В СССР существовал черный рынок, где стоимость афганского чека доходила до 3,5 рублей. К концу афганской кампании старшие офицеры Советской Армии могли заработать до 500 чеков, и это составляло только часть их довольствия. Чеки помечались печатями с номерами. Их предъявителям нужно было показывать военные билеты, паспорта и другие удостоверения личности, чтобы подтвердить подлинность платежных документов. Несмотря на эти меры предосторожности, афганские чеки постоянно подделывались и перекупались спекулянтами и контрабандистами.

Что можно было приобрести на чек в Афганистане

Махинации с чеками были делом доходным. Офицер, обладавший суммой в чеках, соответствовавшей четвертой части от стоимости «Волги», мог купить автомобиль вне очереди. В то время это был серьезный стимул.

Афганские чеки были достоинством от 100 рублей (большие деньги по советским меркам) до копейки. Копейку стоил коробок спичек или немаркированный конверт. В Афгане чеки отоваривались только в Военторге. В принципе их можно было поменять и на местную валюту по курсу один чек к 10–16 афгани.

Солдаты и сержанты мало понимали в этой системе расчетов, а офицеры и прапорщики делали на чеках деньги — спекулировали ими, провозили в Союз. В последнем случае к делу часто подключались таможенники, которые, конечно, получали свои барыши. Тем не менее к моменту вывода советских войск из Афганистана чек девальвировался и был эквивалентен рублю.

Кто мог, вывозил из Афганистана импортную аудио-видеотехнику, ковры и другие ценные вещи. На этом тоже можно было заработать в СССР в эпоху тотального дефицита.